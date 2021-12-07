العامة للكهرباء تعلن عن البدء في عمليات تفريغ خزانات التجميع بمحطة كهرباء أوباري الغازية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين عن البدء في عمليات تفريغ خزانات التجميع بمحطة كهرباء أوباري الغازية، وكذلك نقل أول شحنة من الوقود لحقل الشرارة النفطي.

وذلك وفقاً للاتفاق المبرم الذي دار معهم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الحقل لأجل المحافظة على الاستمرارية في العملية التشغيلية للوحدات الإنتاجية بالمحطة، وكذلك استقبال الزيت الخام بشكل دوري لتشغيل الوحدات الإنتاجية التي تقدر بكمية ( 100) متر مكعب.

وذلك إنطلاقاً من المهام المكلفة بها لجنة التنظيفات والملوثاث الصناعية من إجراء عمليات الفصل للمياه والشوائب والذي يستوجب العمل على تفريغ خزانات التجميع وتجهيزها باستمرار لاستقبال الكميات الناتجة من عمليات الفصل، وكذلك المحافظة على البيئة .

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