وكيل وزارة الصحة يقوم بزيارة تفقدية لمجمع العيادات زاوية الدهماني

توجه وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان “سمير كوكو” اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمجمع العيادات زاوية الدهماني، وذلك رفقة رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام، وعضو مجلس الإدارة بالصندوق، ومدير مجمع عيادات زاوية الدهماني، والمستشار الفني للسيد الوكيل،

حيث أتت الزيارة للتنسيق بين مؤسسات الدولة، وكذلك بحث إمكانية اعتماد المجمع كأحد المرافق التي سيتم استهدافها؛ لتكون مركزًا لتقديم خدمات التأمين الصحي القائمة على الأسس الاقتصادية، كما آبدى الجميع ارتياحهم وإعجابهم بهذا المجمع، والذي تم صيانته وتجهيزه من قبل وزارة الصحة خلال الفترة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية