وزير الزراعة والثروة الحيوانية يجتمع مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية

اجتمع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية

“حمد المريمي ” مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية ونائب رئيس الجهاز.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الموضيع ومنها الاعتداءات على الأراضي الزراعة والغابات العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك اتخاد الإجراءات القانونية لمنع دخول الحيوانات عبر المنافذ البرية بطريقة غير شرعية وخاصة المصابه بالأمراض وتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية وتشكيل غرفه لمتابعة هذا الموضوع وتنفيد لتعليمات النائب العام ووضع الخطة موضع التنفيد.

كما تطرق الاجتماع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالجهاز في تنفيد اعماله المناط بها وايجاد الحلول السريعة، حيث عبر الوزير عن تقديره وامتنانه للمجهودات التي تبدل من قبل جهاز الشرطة الزراعية رغم قلة الإمكانيات.

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