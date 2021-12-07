«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الثلاثاء 07 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6004 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1961 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1125 دينار، والليرة التركية 0.3351 دينار، والدولار الكندي 3.6144 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2263 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2525 دينار، والدينار التونسي 1.5816 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4996 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021: