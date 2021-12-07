ليبيا تشارك في المؤتمر العالمي للبترول في هيوستن الأميركية

تشارك المؤسسة الوطنية للنفط في المؤتمر العالمي للبترول، الذي انطلق في الخامس من ديسمبر الحالي، بمدينة هيوستن الأميركية، ويستمر حتى يوم غد الأربعاء الموافق الثامن من ديسمبر.

وحضرت المؤسسة من خلال وفد ترأسه مستشار أول بمجلس الإدارة، الفيتوري الحاج، وجاء حضور ليبيا من بين مائة دولة مشاركة.

وأصدرت المؤسسة بياناً، أكدت فيه حرصها على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات العالمية؛ لمواكبة الصناعات والتقنيات الحديثة في مجال الطاقة، بما يكفل توفير متطلبات البلاد.

وأشارت المؤسسة إلى أن جناحها قد استقبل وفود العديد من الشركات الكبرى في اليوم الأول من المؤتمر.

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