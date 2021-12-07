الارصاد: اجواء شتوية باردة.. وامطار غزيرة مصحوبة بالبرد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 07/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير تكون الأجواء شتوية باردة متقلبة على اغلب الشمال مصحوبة برياح نشطة الى قوية تتجاوز سرعتها (60)كم/س مع ارتفاع للموج قد يصل الى (5 متر) على بعض المناطق الساحلية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي و من المتوقع ان تكون غزيرة تصحبها خلايا رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، و انقشاع للسحب الممطرة مع تراجع تدريجي في سرعة الرياح على مناطق الشمال الغربي من بعد ظهر اليوم.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (14 – 20)مْ، وتسجل إنخفاض ملحوظ أخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية وتتراوح مابين (00 – 05)مْ. والله اعلم.