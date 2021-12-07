المواصلات تناقش مع شركة الليبية للخدمات الأرضية المشاكل التي تواجه سير العمل

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” ووكيل ديوان الوزارة وشؤون النقل البحري “وسام الإدريسي” اجتماعاً، مع مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية “فتحي الدلعوب” .

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها ، كما تطرق الاجتماع مناقشة القرار الصادر من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (596) لسنة 2021م بشأن إعتماد محضر الاجتماع الذي تم بين الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة وصندوق الضمان الاجتماعي والخاص بالتقاعد المبكر.

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