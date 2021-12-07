برئاسة وزير الصناعة والمعادن .. وفد ليبي يزور مصر لبحث فتح مجالات التعاون الصناعي بين البلدين

قام وفدٌ وزاري برئاسة وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية بزيارة العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت الماضي الموافق 4 ديسمبر 2021.

رافق الوزير فيها وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية مع مستشار الوزير ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب.

وتم يوم الاحد 5 ديسمبر اجتماعٌ للوفد الليبي مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة المتعددة، والاستفادة من الخبرات المصرية لتوطين الصناعة في ليبيا، وإعادة تأهيل وتطوير الصناعات المتعثرة وتدريب الكوادر الليبية، كذلك زيادة التبادل التجاري في مجالات التسويق والمشتريات.

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