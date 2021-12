مع تراجع المخاوف من «أوميكرون».. أسعار النفط العالمية ترتفع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن زادت 5% في الجلسة السابقة مع تراجع المخاوف من أثر سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.8 بالمئة إلى 73.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 1.1 في المئة إلى 70.23 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9 في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

لكن مسؤولة صحة بجنوب إفريقيا ذكرت في مطلع الأسبوع أن حالات الإصابة بأوميكرون هناك معتدلة، كما قال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة: “لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة” في الأعراض حتى الآن.

وفي إشارة أخرى على الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي أمس الأحد، وجاء ذلك بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، على الاستمرار في زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير 2022 على الرغم من السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي.

