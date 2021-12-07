المركزي بنغازي يصدر تعميماً بشأن قرب التوقف عن قبول الصكوك الالكترونية بغرفة المقاصة اليدوية

أصدر اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي – بنغازي “أسامة الشُكري” مُراسلةً دورية إلى المدراء العامين بالمصارف ومدراء إدارات الفروع للمصارف بالمنطقة الشرقية.

وذلك بشأن تعليمات المصرف المركزي حول منظومة المقاصة الالكترونية بعد بطء استجابة المصارف لهذه التعليمات، معلناً التوقف عن التعامل عبر المقاصة اليدوية منتصف الشهر الحالي مع التأكيد على ضرورة الالتزام بطباعة الصكوك الالكترونية وحث المصارف للاشتراك بالتوقيع على الاتفاقية الخاصة بمنظومة المقاصة الالكترونية.





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