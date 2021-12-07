صندوق النقد يبحث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في بيروت

وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان؛ من أجل التباحث مع رئاسة الوزراء في بيروت، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية.

ومن المقرر أن تناقش البعثة، بحسب المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، آليات تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي للبلاد.

وأشار مكتب الرئاسة، إلى أن أرنستو راميريز ستتولى رئاسة بعثة الصندوق إلى لبنان، حيث من المقرر أن تتسلّم مهامها رسمياً مع بداية العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا، الرئيس الحالي.

وسجل معدل التضخم الإجمالي للأغذية في لبنان، في وقتٍ سابق، ما نسبته 2067‎%‎، وذلك خلال الفترة 2018-2021، وفقاً لهيئة الإحصاء اللبنانية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ضخمة، يُجري على إثرها مفاوضاتٍ ومحادثاتٍ واسعةً مع صندوق النقد الدولي؛ بهدف الحصول على تمويل يُنقذ الاقتصاد المنهار.

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