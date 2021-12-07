تونس بحاجة إلى 5.6 مليارات دينار لتمويل الميزانية

أكد تقرير صادر عن بنك “أوف أميركا”، أن اقتصاد تونس بحاجة إلى خمسة مليارات وستمائة مليون دينار تونسي من الناتج الإجمالي المحلي؛ لتلبية حاجيات تمويل ميزانية البلاد.

وأشار التقرير إلى أن تونس تواجه أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية، مضيفاً أن قانون المالية التكميلي غير قادر على تنفيذ هذه الإصلاحات.

ورجح البنك المُتخصص في الاستشارة وإدارة الموارد، أن تواجه الحكومة التونسية صعوبات في توفير التمويل الخارجي مع نهاية العام الجاري.

جديرٌ بالذكر أن الحكومة التونسية أعلنت في يونيو الماضي عن إطلاق محادثات مع صندوق النقد للحصول على أربعة مليارات دولار لتمويل الميزانية العامة للدولة، قبل أن تتعطل المحادثات بسبب قرارات 25 يوليو الماضي.

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