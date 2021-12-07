خاص: منسق صندوق تيسير الزواج ببلدية المرج يصرح حيال عدد المستفيدين من منحة دعم الزواج

صرح منسق صندوق تيسير الزواج ببلدية المرج ” أسامة عبدالله القديري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، عن عدد المستفيدين من منحة دعم الزواج بالمليار الأولى والبالغة عددهم 1299، بميزانية تقدر 25,980,000 مليون دينار، حيث تم تسليم جميع الصكوك الصكوك بالكامل .

وأضاف بالقول: بخصوص التزوير بالمنظومة لا يوجد أي حالات مطلقاً، كما أن جميع الإجراءات مربوطة بمنظومة السجل المدني ويصعب التزوير فيها .

وأشار إلى أن الفئات التي سجلت ولم تستفيذ من المنحة، سيتم تسجيلهم في منظومة الحصر، لكي يتم حصر جميع الفئات العمرية وأعدادهم بالكامل وتحديد قيمة مالية لهم بالفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية