“اللافي” و”صنع الله” يناقشان سير عمل المؤسسة الوطنية للنفط

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، صباح يوم الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في المقر الرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بحضور عضو مجلس النواب الدكتور أبو بكر سعيد.

وناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع النفط، والديون المتراكمة على المؤسسة وشركاتها، من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عامليها وشركاتها والشركات الخدمية المحلية والدولية، ولتسيير أعمال القطاع، وسبل مواجهة هذه التحديات.

وأكد “اللافي” على دعم المجلس الرئاسي للمؤسسة؛ من أجل دعم الاقتصاد، لإعادة الاستقرار لليبيا.

من جانبه، شدد “صنع الله” على التزام المؤسسة بالعمل على الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته؛ من أجل تأمين موارد كافية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية