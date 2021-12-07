وزيرة التجارة المصرية تؤكد على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أشادت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وليبيا ووصفها بأنها علاقات أخوية واستراتيجية تقوم على فترات طويلة من التفاهم على جميع المستويات.

وأوضحت جامع أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة في ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون المشترك.

وأكدت الجامع أن السوق الليبي يعد من أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية حيث يحتل المرتبة 11 عالميا والرابع عربيا.

وقالت إن الصادرات المصرية للأسواق الليبية بلغت 572 مليون دولار العام الماضي.

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