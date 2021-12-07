الدينار يرتفع أمام الدولار في السوق الموازية مدعوماً بـ”توحيد المركزي”

ارتفعت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، بشكل ملموس، في تداولات اليوم الثلاثاء بالسوق السوداء، عقب يومٍ من إعلان مصرف ليبيا المركزي البدء رسمياً في عملية توحيد مجلس الإدارة برعاية دولية، وبمشاركة شركة “دولويت” للمراجعة المالية.

وصعد الدينار عند الساعة الثانية ظهراً بمقدار 50 درهماً أمام الدولار بالمقارنة مع أمس، مسجلاً 4,98 دنانير للدولار الواحد، فيما تم تداول العملة الأميركية على صعيد الحوالات الخارجية بـ4,97 دنانير.

وواصل الدينار الارتفاع في تداولات سوق االمشير بطرابلس، وصعد أمام العملة الأوروبية الموحدة، إذ بلغت قيمته أمام اليورو 5,55 دنانير، مسجلاً ارتفاعاً قدره 50 درهماً بالمقارنة مع إغلاق أمس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية