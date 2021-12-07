📹 “الشلوي” يكشف لـ”218″ الخطة العامة لمشروعات وزارة المواصلات

أفاد وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري، فضل الله الشلوي، في تصريحٍ لـ”218″، أن الخطة العامة للوزارة حول تنفيذ الطرق والجسور، ترتكز على 3 أنواع من المشروعات، “متعثرة وجارية ومقترحة”، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في وضع حلول للعديد من المشروعات المتعثرة في برقة وطرابلس وفزان.. الفيديو التالي يحمل المزيد من التفاصيل.
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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