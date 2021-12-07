اقتصاد

📹 “الشلوي” يكشف لـ”218″ الخطة العامة لمشروعات وزارة المواصلات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري، فضل الله الشلوي، في تصريحٍ لـ”218″، أن الخطة العامة للوزارة حول تنفيذ الطرق والجسور، ترتكز على 3 أنواع من المشروعات، “متعثرة وجارية ومقترحة”، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في وضع حلول للعديد من المشروعات المتعثرة في برقة وطرابلس وفزان.. الفيديو التالي يحمل المزيد من التفاصيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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