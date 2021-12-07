ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

أمستردام 07 ديسمبر 2021 (وال) -ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا مجددا، اليوم الثلاثاء، حيث صعدت إلى مستوى (1130) دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وفقا لبيانات التداول، صعدت العقود الآجلة في مركز TTF بهولندا إلى مستوى (1129.4) دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وبذلك تكون أسعار الوقود الأزرق قد صعدت اليوم بنسبة (7%) مقارنة بسعر إغلاق أمس.

وفي وقت سابق، استبعد مسؤول رفيع في شركة “غازبروم” الروسية أن تتراجع أسعار الغاز في أوروبا في الأشهر المقبلة، لكنه أشار إلى أن سعر الغاز عند مستوى (1000) دولار ليس مستقرا.(وال أمستردام) س خ.

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