“صنع الله” يناقش مع رئيس مجلس النواب ما تعانيه المؤسسة من شح في الميزانيات المالية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري .

حيث تم خلال اللقاء تباحث ما يمر به قطاع النفط والغاز من معوقات وصعوبات ، وما تواجهه المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من تحديات كبيرة وضغوطات مختلفة، أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها لضمان استمرار العملية الإنتاجية ودعم خزينة الدولة الليبية .

وأكد النويري في هذا الصدد بأنه يجب إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات قد تتسبب في عرقلتها في أداء مهتمها الرئيسية المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني الذي يعتمد كلياً على النفط والذي قد يتأثر نتيجة لهذه المنغصات، وأضاف بأنه سيقدم كل الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط ، كما حث على ضرورة أن تدعم كل الجهات المعنية بالدولة الليبية هذه المؤسسة لصالح الشعب الليبي كونها مصدر قوته ودخله .

من جانبه أكد صنع الله بأن المؤسسة لن تتوانى عن القيام بواجبها ومسؤولياتها مهما كانت الصعوبات والتحديات، وأضاف بأنه متفائل وعلى ثقة في كل الجهات المسؤولة بالدولة الليبية للوقوف إلى جانب قطاع النفط كونه الرافد الرئيسي لاقتصاد ليبيا وقوت الشعب الليبي .

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