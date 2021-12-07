النويري يشدد على إبعاد المؤسسة النفطية عن التجاذبات السياسية

أكد رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، على ضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات، قد تتسبب في عرقلتها في أداء مهمتها الرئيسية، المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء النويري مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في طرابلس، بحثا فيه الصعوبات التي يمر بها قطاع النفط والغاز، وما تواجهه المؤسسة وشركاتها من تحديات، وضغوطات مختلفة، أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها لضمان استمرار العملية الإنتاجية، ودعم خزينة الدولة الليبية، وفق بيان المؤسسة.

من جانبه أبدى صنع الله تفاؤله، بوقوف كل الجهات المسؤولة بالدولة الليبية إلى جانب قطاع النفط؛ كونه الرافد الرئيسي لاقتصاد ليبيا، وفق قوله.

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