بمناسبة اليوم الوطني.. المركزي الإماراتي يطلق ورقة نقدية جديدة الأولى من نوعها في البلاد

أبوظبي 07 ديسمبر 2021 (وال) -أطلق مصرف الإمارات المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة (50) درهما ،بمناسبة اليوم الوطني الـ(50)، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء.

وقالت إن ذلك جاء بحضور كبار مسؤولي الدولة، على رأسهم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وحاكم الفجيرة، وحاكم أم القيوين، وحاكم رأس الخيمة.

وبهذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منصور بن زايد، إن طرح الإصدار الثالث للعملة الوطنية من فئة الخمسين درهما، يأتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لاتحادها والذي تأسس في الثاني من شهر ديسمبر من عام 1971.(وال أبوظبي) س خ.

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