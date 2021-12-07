اخر تحديث للأسعار في سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس اليوم الثلاثاء 2021/12/7

فيما يلي اخر تحديث للاسعار في سوق المشير للعملات الاجنبية والذهب في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 2021/12/7:
الدولار الامريكي
5.0000 بيع في زليتن
4.9950 شراء
4.9950 بيع في طرابلس
4.9900 شراء
الدولار الامريكي حوالة تركيا =4.98.25 دينار
الدولار الامريكي حوالة دبي = 4.98 دينار
الدولار الامريكي بشيك التجارة والتنمية =5.06 دينار
الدولار الامريكي بشيك الوحدة =5.09 دينار
اليورو = 5.55 دينار
الجنية الاسترليني = 6.58 دينار
سعر الذهب المسبوك =207 دينار للجرام
سعر الذهب الكسر عيار 18=204 دينار للجرام
سعر الذهب الكسر عيار 21=237.9 دينار للجرام
سعر الذهب الكسر عيار 24=271.9 دينار للجرام
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