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اخر تحديث للأسعار في سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس اليوم الثلاثاء 2021/12/7

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيما يلي اخر تحديث للاسعار في سوق المشير للعملات الاجنبية والذهب في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 2021/12/7:

الدولار الامريكي
5.0000 بيع في زليتن
4.9950 شراء
4.9950 بيع في طرابلس
4.9900 شراء

الدولار الامريكي حوالة تركيا =4.98.25 دينار

الدولار الامريكي حوالة دبي = 4.98 دينار

الدولار الامريكي بشيك التجارة والتنمية =5.06 دينار

الدولار الامريكي بشيك الوحدة =5.09 دينار

اليورو = 5.55 دينار

الجنية الاسترليني = 6.58 دينار

سعر الذهب المسبوك =207 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18=204 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 21=237.9 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 24=271.9 دينار للجرام

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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