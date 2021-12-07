وفد وزاري ليبي يزور الهيئة الوطنية للتنمية المصرية

تفقد الوفد الوزاري الذي يترأسه وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، الهيئة الوطنية للتنمية المصرية، ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها للمرافق والمدن الصناعية المصرية.

واطلع الوفد على الهيكل التنظيمي والأنشطة التي تقوم بها الهيئة؛ للاستفادة من الدور الذي تقوم به في دعم ومساندة قطاع الصناعة، من حيث تخصيص الأراضي للمناطق والمدن الصناعية، ومراجعة واقتراح التشريعات والقوانين في مجال الصناعة، بالإضافة للدعم الفني المتمثل إصدار التراخيص الصناعية، وتبسيط الإجراءات، ومراجعة وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية.

يذكر أن هذه الزيارة، تأتي في إطار اتفاق مسبق مع الوفد المصري عالي المستوى، الذي زار ليبيا خلال شهر أبريل الماضي، وكذلك زيارة الوفد الحكومي الليبي إلي مصر في المدة الماضية، لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، بينها اتفاقيات صناعية

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