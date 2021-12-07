بالتفصيل… اسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 2021/12/7 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

اسعار الذهب اليوم في ليبيا

سعر الذهب المسبوك =207 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18 ب204 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 21 ب237.9 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 22 ب249.3 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 ب71.9 دينار

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

سعر الذهب الجديد عيار 18 من 275 دينار وحتى 300 دينار.

سعر الذهب الجديد عيار21 من 315 دينار وحتى 340 دينار.

سعر الذهب المستعمل في ليبيا

سعر الذهب المستعمل عيار 18 من 225 دينار وحتى 240 دينار.

سعر الذهب المستعمل عيار21 من 260 دينار وحتى 285 دينار.

اسعار الفضة اليوم في ليبيا

سعر الفضة الكسر من 2.55 دينار وحتى 3.00 دينار على حسب العيار.

سعر الفضة الجديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة.