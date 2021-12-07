ترحيب ودعم ألماني لخطة توحيد المصرف المركزي

رحب السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، بخطوات توحيد المصرف المركزي، واصفا إياها بالجادة، وفق ما نقله الموقع الرسمي للمصرف على منصة فيسبوك.

وأعلن أونماخت، خلال لقائه الاثنين بمحافظ المصرف الصديق الكبير بالعاصمة التونسية، استعداد بلاده لتقديم أوجه الدعم الفني، في حال رغب المصرف بذلك.

وكان الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، قد اتفقا خلال اجتماع لهما في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي، وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت”، التي شارك ممثلون عنها في اللقاء بهدف تقديم المشورة الفنية والدعم اللازم.

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