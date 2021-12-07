اتفاقية شراكة بين المدار الجديد والمؤسسة الليبية لتنمية المشروعات

وقعت شركة المدار الجديد، الثلاثاء في العاصمة طرابلس، اتفاقية شراكة مع المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات، من أجل النهوض بفئة الشباب خاصة بالمنطقة الجنوبية، من خلال تشجيع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغرى، والمتوسطه، والأفكار والمقترحات القابلة للتنفيذ في هذا المجال.

وأكد مدير عام شركة المدار الجديد محمد الهادي حسن، على أهمية دعم المشروعات الصغرى، والمتوسطة، وتحفيز الشباب، للنهوض بالقطاع الاقتصادي في البلاد، خاصة جنوبها، في إطار ما وصفته الصفحة الرسمية للشركة على منصة فيسبوك، المسؤولية الاجتماعية لها، والتي تصب في استراتيجيتها الخاصة، للدفع بالاقتصاد الوطني نحو التحول الرقمي.

وحضر توقيع الاتفاقية، من جانب شركة المدار الجديد مدير عام الشركة، ومدير فرعها ببنغازي، ومدير الإدارة الفنية بالشركة، ومن جانب المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات نائب رئيس مجلس الإدارة.

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