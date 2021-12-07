هيئة الإشراف على التأمين تناقش طلبات تأسيس شركات إعادة التأمين

ناقش مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، في اجتماعه العادي الثالث للعام الجاري، طلبات تأسيس شركات إعادة التأمين لأول مرة في ليبيا .

وشهد الاجتماع الذي عقد الاثنين وترأسه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، استعراض تقرير الهيئة عن نشاط شركات التأمين الليبية، وأداء القطاع، وعمل الهيئة في توفير البطاقة العربية الموحدة بالسوق الليبي.

كما طرحت خلال الاجتماع، عدد من المقترحات التي من شأنها تطوير أداء شركات التأمين، ورفع مستوى خدمات القطاع بالسوق الليبي، في حين شدد الحويج على ضرورة متابعة أداء شركات التأمين، وإلزامها باتباع القوانين، واللوائح المنظمة، بهدف تطوير القطاع ورفع جودة الخدمات

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