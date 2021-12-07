وزير المواصلات يبحث مع وزير الموارد المائية عدة جوانب تخص القطاع

اجتمع وزير المواصلات محمد الشهوبي اليوم الثلاثاء مع وزير الموارد المائية طارق بوفليقة، ورئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق، وعميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية، ووكيل ديوان بلدية طبرق مسعود سليمان ومدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي ومدير إدارة مشروعات طبرق ناصر البال .

نوقش خلاله عدة جوانب تخص القطاع ومشروعات برنامج عودة الحياة ومنها المنفذ البري امساعد وكيفية تحديثه إدارياً وخدمياً وآلية ضبط الأوزان لمركبات شاحنات النقل وذلك بإنشاء مراكز موازين لهذه الأحمال وضبط المخالفين لحماية الطرقات ولمعالجة الهبوطات الناتجة عن المخالفات بالطرقات ، وكذلك الموانئ والمطارات والعمل على فتح خطوط جوية مع دول الجوار ، لتسهيل السفر وللتقليل من معاناة المواطنين .

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