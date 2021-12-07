وزير العمل والتأهيل يبحث مع الشنطي تعزيز عمل الإدارات والمكاتب التي تساهم في تقديم الخدمات على المستوى الوطني

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي”.

تناول الاجتماع عدد من الإجراءات المتخذة فيما يخص الوزارة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها ، وكذلك بما يكفل تعزيز عمل الإدارات والمكاتب والتي تساهم في تقديم الخدمات على المستوى الوطني .

كما أبدى “الشنطي” استعداد الهيئة لتقديم كافة الدعم والاستشارات الفنية والإدارية اللازمة لإنجاح عمل الوزارة حيث خلص الاجتماع إلى استمرار التعاون مابين الوزارة والهيئة لضمان سير العمل بالصورة الصحيح، وتم تسليم درع الوزارة لرئيس الهئية كما أستلم الوزير تقرير الهيئة عن سنة 202‪0م.

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