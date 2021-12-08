مصلحة المطارات تبحث مع الشركة الليبية للخدمات الأرضية سير العمل

اجتمع رئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال” اليوم الثلاثاء، مع مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية “فتحي الدلعوب”، وبحضور مدير إدارة التجهيزات ومدير إدارة مطابقة المعايير ومديرة مكتب التعاون بالمصلحة.

تناول الاجتماع مناقشة الإشكاليات والعراقيل التي تواجه سير عمل الشركة بالمطارات والإجراءات الواجب إتخاذها لتحسين الخدمات المقدمة من طرفها، وكذلك إمكانية تسهيل بعض الأمور المتعلقة بعملها بما في ذلك تجديد إذن التشغيل الممنوح لها ومساندة المصلحة في تدريب بعض الموظفين التابعين للشركة، بإلاضافة إلى الإتفاق على دراسة الملاحظات التشغيلية المسجلة على الشركة بالمطارات لإيجاد الحلول المناسبة لها ومعالجتها.

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