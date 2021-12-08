“الحويج” يشدد على ضرورة متابعة أداء شركات التأمين

عقد مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين اجتماعاً، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، وضمّ أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة.

تناول الاجتماع مناقشة طلبات تأسيس شركات إعادة التأمين لأول مرة في دولة ليبيا؛ كما تم استعراض تقرير الهيئة عن نشاط شركات التأمين الليبية وأداء القطاع وعمل الهيئة في توفير البطاقة العربية الموحدة بالسوق الليبي.

حيث شهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات التي من شأنها تطوير أداء شركات التأمين ورفع مستوى خدمات القطاع بالسوق الليبي ،كما شدد الوزير على ضرورة متابعة أداء شركات التأمين والزامها بالتباع القوانين واللوائح المنظمة بهدف تطوير القطاع ورفع جودة الخدمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية