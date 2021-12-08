وكيل وزارة الحكم المحلي يقوم بزيارة مدينة ككلة

قام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التخطيط والتطوير المحلي يوم أمس الإثنين ،بزيارة إلى مدينة ككلة رفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ووكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة الموصلات، وذلك بناءاً على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم(430) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة لزيارة مدينة ككلة للوقوف على المختنقات والعراقيل والمعوقات التي تواجه البلدية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويذكر بأن اللجنة تضم في عضويتها كل من وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التطوير، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري، ووكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، ووكيل وزارة الصحة لشؤون الفنية والديوان .

حيث كان في استقبالهم مدير أمن يفرن “شكري أبودية ” ومساعد الشؤون العامة والشؤون الأمنية ككلة وعميد وأعضاء المجلس البلدي ككلة وأعيان المدينة وعدد من الأهالي .

كما تم عقب الجولة عقد اجتماع بمقر المركز الثقافي، نوقش خلاله المشاكل والعراقيل الأمنية والخدمية التي تواجه المنطقة ووضع الحلول لها من خلال تقديم الدعم للبلدية بما يساهم في تذليل العقبات أمام سكان وأهالي المنطقة .

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