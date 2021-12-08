سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تبحث سُبل التعاون المشترك مع شركة “هاليبورتون” الأمريكية

عقد رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود موسى اجتماعاً مع نائب الرئيس الأول لشركة “هاليبورتون” الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا سيد وايت، والمدير الإقليمي للشركة لمنطقة مصر وليبيا كولبي فيوزر، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا محمد التليسي، ومدير مكتب بنغازي خالد بالتمر، وبحضور عضو مجلس الإدارة للعمليات وعضو مجلس الإدارة للمالية والموارد البشرية ومدير إدارة الحفر والهندسة النفطية .

حيث نوقش خلاله عدداً من المواضيع المشتركة، أبرزها التعاون المشترك ومجال العمل خلال الفترة المقبلة وأعمال تطوير القطعة (101) بحوض مرزق وأعمال صيانة الآبار والمضخات ومعدات الربط المبكر .

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