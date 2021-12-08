المؤسسة الوطنية للنفط تبحث دعم المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة سمير كوكو؛ فرص التعاون المشترك في المجال الصحي بين المؤسسة والوزارة.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم؛ إمكانية دعم المؤسسة أو أحد شركائها لمشروع إنشاء المركب الإيوائي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة؛ لتخفيف معاناة المترددين على المعهد من المناطق البعيدة.

من جهته، أوضح “صنع الله”، أن المؤسسة تسعى جاهدةً للقيام بدورها الاجتماعي حال توافر الظروف والإمكانات، متعهداً بتعاون إدارة التنمية المستدامة، بالتنسيق بشكل أكبر مع وزارة الصحة، فيما يتعلق بنشاطها في القطاع الصحي.

وستَسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم المزيد من الدعم لمعهد الأورام صبراتة، باعتباره من أهم المراكز العلاجية في البلاد.

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