صنع الله يناقش مع وكيل وزارة الصحة فرص التعاون المشترك في المجال الصحي

عقد رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله ” يوم الأمس اجتماعاً مع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “سمير كوكو ” وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة ” مختار عبدالدائم “.

تناول الاجتماع فرص التعاون المشترك في المجال الصحي ، ومناقشة إمكانية دعم المؤسسة او أحد شركائها لمشروع انشاء المركب الايوائي بالمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة .

ومن جانبه أكد صنع الله أن المؤسسة تسعى جاهدة للقيام بدورها الاجتماعي حال توفرت الظروف والإمكانيات ، وستقوم إدارة التنمية المستدامة بالتنسيق وبشكل أكبر مع وزارة الصحة فيما يتعلق بنشاطها في القطاع الصحي .

كما ستسعى المؤسسة لتقديم المزيد من الدعم لمعهد الأورام صبراتة باعتباره أحد أهم المراكز العلاجية والذي يقدم خدماته لمرضى الأورام من كافة المناطق في ليبيا .

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