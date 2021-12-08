نقابة الخبازين: الحكومة تجاهلت ارتفاع رغيف الخبز ولا نرى منها غير الوعود

قال رئيس النقابة العامة للخبازين أبوخريص محمد في تصريح للرائد، الأربعاء، إن أسعار الخبز في المخابز تشهد ارتفاعا مثل باقي أسعار المواد الأساسية في الأسواق.

وأضاف أبوخريص أن وزارة الاقتصاد والجهات المسؤولة في الدولة لم نر منها غير الوعود، مشيرًا إلى أن النقابة أعدت دراسة حول كيفية تحديد سعر قنطار الدقيق أرسلتها إلى الجهات المعنية؛ للنظر فيها.

هذا واستغرب نقيب الخبازين تجاهل الجهات المسؤولة في الدولة هذا الملف الخطير، مضيفا أنهم قدموا 4 مقترحات وسلمناها لوزارة الاقتصاد، ولكن لم يتم النظر في هذه المقترحات.

وفي سياق متصل أضاف أبوخريص أنهم عقدوا اجتماعا مع وزارة الاقتصاد، منتصف أغسطس الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ونقابة الخبازين ومدير إدارة الشؤون التجارية، وإلى الآن لم تجتمع هذه اللجنة.

يشار إلى أن رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة، قال في تصريح سابق للرائد، إن قرار إغلاق المخابز لا مفر منه ما لم تتدخل الدولة لوضع حلول بخصوص الأسعار.