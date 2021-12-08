“الأمين” يُزيح “الرعيض”.. ويفوز بانتخابات الاتحاد العام لغرف التجارة

تمكّن رجل الأعمال فتحي الأمين من الفوز بانتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والتي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة، يوم أمس الثلاثاء في طرابلس.

وحصد الأمين 26صوتاً من أصل 34 كانت قد أُعطيت لأربعة منافسين، وحصل محمد الرعيض الرئيس السابق للاتحاد على صوتيْن، وعلي مسلم على صوتيْن، فيما صوّت أربعة أشخاص لصالح فرج بودريبي.

ويُنتظر أن تصدر رئاسة الوزراء قراراً يقضي باعتماد نتائج انتخابات رئاسة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وفقاً لتوصيات وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، الذي أشرف عليها بشكل مباشر.

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