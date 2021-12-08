صنع الله يجتمع مع المجلس التسييري لبلدية مزدة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية مزدة، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبد الدائم” .
تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع ببلدية مزدة والمساهمات التي قامت بها المؤسسة في السابق لدعم بلدية مزدة، وكذلك إمكانية مساهمة المؤسسة في توفير بعض الاحتياجات الأساسية لتحسين أنشطة نادي التحدي، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الذي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.
ومن جهته أكد “صنع الله” على أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة لكل الليبيين، وأنها على الرغم من المختنقات المالية التي تكابدها إلا أنها لن تدخر جهدا في توفير الاحتياجات الأساسية لمختلف المناطق متى توفرت الامكانيات ويشكل نشاط دعم الشباب والرياضة والاندية الرياضية جانب مهم في اتجاه دعم الاستقرار، وحث الشباب للانخراط في النشاط الرياضي بشكل أوسع والابتعاد عن أي ظواهر سلبية، وسوف نسعى ضمن هذا الاطار الى تقديم الدعم الممكن لنادى التحدي الرياضي بمزدة وذلك ضمن سياسة المؤسسة وتطبيقا لسياسة الجار الطيب التي تنتهجها.
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