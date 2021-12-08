صنع الله يجتمع مع المجلس التسييري لبلدية مزدة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية مزدة، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبد الدائم” .

تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع ببلدية مزدة والمساهمات التي قامت بها المؤسسة في السابق لدعم بلدية مزدة، وكذلك إمكانية مساهمة المؤسسة في توفير بعض الاحتياجات الأساسية لتحسين أنشطة نادي التحدي، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الذي تنفذها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

ومن جهته أكد “صنع الله” على أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة لكل الليبيين، وأنها على الرغم من المختنقات المالية التي تكابدها إلا أنها لن تدخر جهدا في توفير الاحتياجات الأساسية لمختلف المناطق متى توفرت الامكانيات ويشكل نشاط دعم الشباب والرياضة والاندية الرياضية جانب مهم في اتجاه دعم الاستقرار، وحث الشباب للانخراط في النشاط الرياضي بشكل أوسع والابتعاد عن أي ظواهر سلبية، وسوف نسعى ضمن هذا الاطار الى تقديم الدعم الممكن لنادى التحدي الرياضي بمزدة وذلك ضمن سياسة المؤسسة وتطبيقا لسياسة الجار الطيب التي تنتهجها.

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