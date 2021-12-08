“الحويج” يشرف على انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم أمس الثلاثاء بالإشراف على عملية انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية وأعضاء الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة و الزراعة.

حيث أجريت العملية الانتخابية بمشاركة أربع مرشحين لرئاسة الإتحاد محمد الرعيض ، فرج ابودربيل ، علي مسلم ، فتحي الأمين.

وشهدت نتائج العملية الانتخابية حصول فتحي الأمين على غالبية الأصوات بعدد 26 صوت في حين تحصل محمد الرعيض وعلي مسلم على عدد صوتين لكل منهما، كما تحصل فرج ابودربيل على عدد أربع أصوات.

والجدير بالذكر أن تسمية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة تتم بموجب قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بناءاً على كتاب من وزير الاقتصاد والتجارة الذي أكد بدوره على اجراءها ضمن عملية انتخاب ديمقراطية تسهم في تطوير ورفع مستوى أداء الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

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