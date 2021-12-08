خاص.. مندوب صندوق دعم الزواج ببلدية البردي يصرح لصدى حيال عدد المستفيدين في المليار الأول والثاني والميزانية التي صرفت لهم

صرح مندوب صندوق تسيير الزواج ببلدية البردي “حمدي الأمين” لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص المليار الأول قائلاً: عدد المستفيدين ببلدية البردي 34 شاب و34 شابة، وتم تخصيص مبلغ بقيمة 1,360,000 د.ل، وتم تسليم الصكوك لجميع المستفيدين في فندق “بورتو بردية” في احتفالية أُقيمت من قبل إدارة بلدية البردي.

أما فيما يخص المليار الثاني قال: تم تسجيل عدد 16 مستفيد في بلدية البردي، وإلى الآن لازالت معاملتهم قيد المراجعة، مع إنتظار التعليمات من إدارة الصندوق بجمع جميع المستندات الخاصة بمستفيدين.

وأضاف” الأمين” بالقول: أما فيما يخص قائمة الحصر وصل عدد المسجلين في بلدية البردي إلى ما يقارب 60 شاب و60 شابة ومازال التسجيل مفتوح والمنظومة مفتوحة والعدد في تزايد.

كما أكد الأمين بأنه بعد التطابق بين عدد الدخولات للمنظومة وعدد المسجلين في السجل المدني البردي لم يتم تسجيل أي حالة تزوير واحدة.

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