الزراعة والثروة الحيوانية تصدر تعميماً لمنسقي القطاع بالبلديات بشأن موافاتهم ببيانات الموظفين الذين تم ترقيتهم

أصدر مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية “عبدالكريم جبريل” تعميماً على منسقي قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات.

حيث يطلب منهم بموافاته بصورة ضوئية عن قرار لجنة شؤون الموظفين المشكلة بالقطاع، وكشف بيان بعدد الموظفين الذين تم ترقيتهم خلال العام 2021م، والمزمع ترقيتهم خلال شهر ديسمبر الحالي، وكذلك مايفيد بإحالة قرارات الترقية التي اتخذت من قبلهم إلى مراقبات ومكاتب الخدمة المالية بالبلديلت لغرض تعديل المرتبات ومطابقتها مع وزارة المالية.

وبأن يكون التسليم خلال أسبوع من تاريخ إصدار التعميم، وفي حال التأخير ذكر أسبابه.

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