أبو خريص: نقابة الخبازين تعدّ دراسة لتحديد سعر قنطار الدقيق

قال رئيس النقابة العامة للخبازين أبو خريص محمد، إن النقابة أعدّت دراسة حول كيفية تحديد سعر قنطار الدقيق، وأرسلتها إلى الجهات المعنية للنظر فيها.

وأضاف “أبو خريص”، في تصريح نقله المركز الاعلامي لوزارات وهيئات الحكومة، أن النقابة طالبت بتوحيد أسعار الدقيق قبل تحديد سعر رغيف الخبز، مؤكداً على تقديم أربعة مقترحات لوزارة الاقتصاد، بشأن توصيات تعديل سعر قنطار الدقيق.

وأشار إلى أن اللجنة، التي شُكلت منتصف شهر أغسطس الماضي، بعضوية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، نقيب الخبازين، ومدير إدارة الشؤون التجارية؛ لم تجتمع حتى اللحظة، موضحاً أن الجهات الرسمية لم تتدخل إلى الآن لمعالجة ارتفاع أسعار الخبز.

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