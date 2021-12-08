أبوخريص: اقترحنا تخفيض أسعار الخبز لكن وزارة الاقتصاد لم ترد

قال رئيس النقابة العامة للخبازين أبوخريص محمد، إن النقابة قدمت مقترحا لوزارة الاقتصاد لتخفيض الأسعار والتغلب على مشاكل أسعار رغيف الخبز، مشيرا إلى أن الوزارة لم ترد على المقترح المقدم إلى الآن.

وأوضح أبوخريص في اتصال مع الأحرار، أنّ أسعار الدقيق تتراوح بين 220 و225 دينارا للقنطار الواحد، وأن المخابز حاليا توفر احتياجاتها من مادة الدقيق من السوق بدلا من المطاحن.

وتابع أبوخريص، أن أصحاب المخابز حاولوا تنفيذ اعتصام وإغلاق مخابزهم، وأن النقابة رفضت هذا الإجراء نظرا للظروف المعيشية للمواطنين.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، قد أصدرت في نوفمبر الماضي قرارا بشأن سحب القرار الخاص بتحديد أسعار بعض السلع.

الجدير بالذكر أن الوزارة ذكرت في قرارها بشأن سحب قرار تحديد أسعار السلع، أنّ إدارة التجارة الداخلية في الوزارة ستتولى رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق المحلي.

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