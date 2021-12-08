هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى هذا العام.. والسبب قيود متحور “كورونا”

سجل الجنيه الاسترليني هبوطاً إلى مستوى منخفض جديد في 2021 مقابل الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، مع انحسار توقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، في ظل تقارير عن استعداد بريطانيا لفرض إجراءات أكثر صرامة لإبطاء انتشار متحور فيروس “كورونا” الجديد، “أوميكرون”.

وهبط الإسترليني 0.5 % مقابل الدولار إلى 1.3162 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، قبل أن يتعافى إلى 1.3212 دولاراً بحلول الساعة 1:55 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، وتراجع الإسترليني أمام العملة الأوروبية “اليورو”، 0.7 % إلى 85.34 بنس لليورو.

يُشار إلى أنه من المتوقع أن يحجم بنك إنجلترا مجدداً، الأسبوع المقبل، عن أن يصبح أول بنك مركزي كبير في العالم يرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الشديدة الانخفاض التي أثارتها الجائحة بسبب تفشي المتحور “أوميكرون”.

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