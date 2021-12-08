مصر.. تعزيز فرص الاستثمار في قطاع النفط مع أمريكا

بحث وزير البترول والثروة المعدنية، المصري طارق الملا، رفقة رئيس شركة أباتشي الأمريكية جون كريستمان، خُطط الشركة لزيادة استثماراتها وتكثيف أنشطة التنقيب وإنتاج البترول والغاز بمواقع عملها.

تضمن النقاش الذي جاء على هامش فعاليات مؤتمر البترول العالمي بأمريكا، تأكيد الجانب المصري على ضرورة تعزيز الشراكة التي تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق احتياطات بترولية، وذلك ضمن خطة مصر للتوسع في إنتاج الطاقة، بحسب بيان وزارة البترول المصرية.

وأكد رئيس شركة أباتشى، التزام الشركة بتنفيذ خططها الرامية لزيادة معدلات الإنتاج من خلال تطبيق التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في أنشطة الحفر وإنتاج البترول والغاز.

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