الحبري خطوات توحيد المركزي

أخبار ليبيا 24

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، إن خطوات توحيد المصرف المركزي، ستبدأ فعليا الشهر الجاري.

وأوضح الحبري أن الخطوات تتكون من مجموعة مراحل، أولها توقيع العقد، وإعداد الاختصاصات، وإنشاء مكتب إدارة المشروع لكيفية تنفيذ المهمة.

وأردف الحبري، أن فتح المقاصة والنظر في سعر صرف الدينار، مقابل العملات الأجنبية مرتبط بمجلس إدارة المصرف المركزي.

مشددا على أن شركة ديلويت، وضعت الهيكلية اللازمة لتوحيد المصرف المركزي وفقا لخارطة الطريق، التي حددتها في تقرير المراجعة الدولية.

ويذكر أن الحبري التقى قبل يومين، الصديق الكبير، وتم الاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي، ومناقشة مراحل التوحيد.

وناقش الحبري والكبير مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت. أبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

ويشار إلى أن شهر يوليو الماضي تم التوافق بين الكبير والحبري على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.

واختتم الاجتماع الذي شاركت فيه شركة ديلويت، بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية والدعم باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على إطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي.

وأكد الاجتماع التزام الطرفين بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وتعد شركة ديلوت أكبر شركة خدمات مهنية في العالم وواحدة من الشركات الأربع الكبار في هذا المجال.

ويقع مقرها الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة.

تعتبر ديلويت أكبر شركة خدمات مهنية في العالم قبل منافسيها برايس ووتر هاوس كوبرز وارنست اند يونج، وكيه بي ام جي. تقدم ديلويت خدمات المراجعة (تدقيق الحسابات) والضرائب والاستشارات المالية.

ويصل عدد موظفيها إلى أكثر من 244,400 موظف على مستوى العالم. بلغت أرباح ديلويت 36.8 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2016 متفوقة على برايس وتر هاوس التي حققت 35.9 مليار دولار.