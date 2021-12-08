مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن إعتماد مخصصات مالية للعام الحالي لتغطية باب التنمية

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم (655) لسنة 2021م، وذلك بإعتماد مخصصات مالية للعام الحالي لتغطية باب التمنية.

حيث نص القرار على إعطاء الإذن بصرف مبلغ مالي قدره (5.659. 400‪.000‪) كما تعتمد المخصصات المالية للباب الثالت للتنمية.

وكذلك تعتمد تفاصيل المشروعات المرفقة بهذا القرار للأجهزة التنفيذية المنفذة للمشروعات الاستراتيجية الكبرى على أن يتم التنسيق مع وزارة التخطيط في إصدار أوامر الصرف والتخويلات الخاصة بها وفقاً للمشروعات النافذة، حيث يراعي في توزيع المخصصات التفصيلية للمشاريع والبرامج التنموية للقطاعات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.







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