الانتهاء من تصميم مبنى مؤسسة النفط ببنغازي وسط تخوفات من نقص التمويل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء مرحلة التصاميم الخاصة بإنشاء مقرها في مدينة بنغازي. وأكد رئيس فريق مشروع إنشاء مبنى المؤسسة ببنغازي يوسف عبد الهادي، الأربعاء، أنهم بصدد البدء في المرحلة الثانية “طرح العطاءات” للشروع في تنفيذ مخططات المشروع، وذلك حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للمؤسسة.

وأوضح عبدالهادي خلال اجتماع عقد بمقر المؤسسة بطرابلس حضره رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، بأن المرحلة الثالثة هي الانتقال للتنفيذ، وهي أصعب المراخل نظرا لصعوبات يواجهها المشروع أبرزها نقص التمويل، إضافة لصعوبات تمر بها المؤسسة بشكل كامل فضلا عن مشروعاتها أو العاملين بها.