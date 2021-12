المصرف المركزي يبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بريطانيا

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، مع دافيد جونز، رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بليبيا في البرلمان البريطاني.

وتم خلال اللقاء، بحث تطوير وتعزيز العلاقات التجارية الليبية البريطانية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

كما تم التطرق إلى دعم القطاع الخاص الليبي للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى استعراض جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي.

