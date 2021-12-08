اخر تحديث للأسعار في سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس اليوم الاربعاء 2021/12/8

فيما يلي اخر تحديث للاسعار في سوق المشير للعملات الاجنبية والذهب في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء ) 2021/12/8:

الدولار الامريكي = 4.9950 دينار

الدولار الامريكي حوالة تركيا =4.98.50 دينار

الدولار الامريكي حوالة دبي = 4.98.50 دينار

الدولار الامريكي بشيك التجارة والتنمية =5.11 دينار

الدولار الامريكي بشيك الوحدة =5.14 دينار

اليورو = 5.57 دينار

الجنية الاسترليني = 6.60 دينار

سعر الذهب المسبوك =208 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18=205 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 21=239 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 24=273 دينار للجرام