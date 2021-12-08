اخر تحديث للأسعار في سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس اليوم الاربعاء 2021/12/8

فيما يلي اخر تحديث للاسعار في سوق المشير للعملات الاجنبية والذهب في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء ) 2021/12/8:
الدولار الامريكي = 4.9950 دينار
الدولار الامريكي حوالة تركيا =4.98.50 دينار
الدولار الامريكي حوالة دبي = 4.98.50 دينار
الدولار الامريكي بشيك التجارة والتنمية =5.11 دينار
الدولار الامريكي بشيك الوحدة =5.14 دينار
اليورو = 5.57 دينار
الجنية الاسترليني = 6.60 دينار
سعر الذهب المسبوك =208 دينار للجرام
سعر الذهب الكسر عيار 18=205 دينار للجرام
سعر الذهب الكسر عيار 21=239 دينار للجرام
سعر الذهب الكسر عيار 24=273 دينار للجرام
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